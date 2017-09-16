Венесуэла перевела оценку нефти на юани после введения американских санкций

2017-09-16 10:54 | www.oxu.az | 4

Венесуэла начала использовать юани вместо американских долларов для определения цен на нефть, об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уже продаем нефть и всю нашу продукцию, используя валютную корзину, и уже оцениваем в китайских юанях", — заявил Мадуро в эфире телеканала Telesur.

"Из-за санкций, которым способствовал Хулио Борхес и принял решение Дональд Трамп. Они нанесли огромный ущерб… И мы вынуждены защищаться", — отметил президент.

Ранее Мадуро заявил о намерении создать альтернативу доллару в качестве мировой валюты, отметив, что "Венесуэла собирается… освободиться от тисков доллара, валюты, которая душит страну".

Президент США Дональд Трамп ввел в августе новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

Н.О.