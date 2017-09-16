Американский летчик погиб при пилотировании российского военного самолета

2017-09-16 11:00 | www.oxu.az | 5

На испытательном полигоне в штате Невада произошло крушение боевого самолета российского производства, которым управлял пилот Эрик Шульц, сообщает Oxu.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Авария произошла 5 сентября. Самолет разбился примерно в 160 км от учебно-тренировочной базы, где работает секретное подразделение Red Hat. Пресс-секретарь базы рассказал о смерти пилота, но не уточнил обстоятельства и тип машины.

По информации журнала, Шульц работал на базе, которая занимается оценкой и испытаниями секретных аппаратов, в том числе иностранного производства. Предположительно, в последние годы там испытывали российские МиГ-29 и Су-27.

Н.О.