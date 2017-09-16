Фаиг Агаев выбрал самых красивых девушек для международной арены (ФОТО)

2017-09-16 11:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел национальный кастинг международного конкурса красоты Beauty of the World 2017, сообщает Trend Life.

В кастинге приняли участие около 200 девушек в возрасте от 18 до 26 лет. Решением жюри 20 девушек получили шанс на участие в конкурсе Beauty of the World 2017. Директор проекта Нармин Сафарова отметила, что конкурс будет проходить по международным стандартам и отличаться от ныне проведенных конкурсов красоты. Новшеством проекта является то, что каждая финалистка будет представлять свой родной город.

В состав жюри вошли - президент World Beauty Congress Замир Гусейнов, народные артисты Азербайджана Фаиг Агаев и Малейка Асадова, известный хореограф Юлиана Гусейнова и победительница Dress of The world 2014 Айгюн Талыбова .

Проект будет длиться три месяца, и победительница будет представлять страну на международной арене.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)