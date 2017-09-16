Бангладеш выразила протест из-за нарушения Мьянмой воздушного пространства

2017-09-16 11:19 | www.trend.az | 5

Бангладеш представила Мьянме ноту протеста в связи с неоднократными нарушениями его воздушного пространства мьянманскими дронами и вертолетом, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал bdnews24.

По данным портала, ноту протеста генеральный директор МИД Бангладеш вручил поверенному в делах посольства Мьянмы в Дакке Аунгу Минту (Aung Myint). По информации бангладешской стороны, нарушения воздушного пространства военными дронами и вертолетом происходили 10, 12 и 14 сентября этого года.

Бангладеш потребовала, чтобы Мьянма приняла необходимые меры для предотвращения таких нарушений в будущем. Представитель МИД отметил, что подобные действия могут привести к нежелательным последствиям.

Гуманитарный кризис в мьянманском штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, развивается по нарастающей с 25 августа, когда мьянманские войска и силы безопасности начали в штате операцию против исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья). К настоящему моменту по данным международных СМИ на территории Бангладеш находятся до 400 тысяч беженцев-рохинджа, перешедших границу в поисках убежища из зоны проведения операции.