Azerbaycan’dan dev tatbikat

2017-09-16 11:46 | www.trend.az | 1

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Başkomutan İlham Aliyev'in onayladığı plan çerçevesinde, çeşitli birliklerin katıldığı geniş çaplı askeri tatbikat 18 Eylül'de başlayacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askeri tatbika : 15.000 personel, 150'den fazla tank ve zırhlı araç, 120 farklı kalibre roket ve topçu birimi, jet füze atış sistemleri, 20 farklı amaçlı savaş uçaklarının yanı sıra yeni radyo elektronik istihbarat tipi ve İHA’ların da katılacağı bildirildi

Tatbikat 22 Eylül tarihine kadar devam edeck