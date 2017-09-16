Завтра в Баку будет 35° тепла

2017-09-16 11:51 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22°, днем 30-35° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 33-35° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако в первой половине дня в некоторых районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 22-27° тепла.