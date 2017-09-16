В Азербайджане учредят новое почетное звание

2017-09-16 11:05 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане будет учреждено новое почетное звание.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, этот вопрос нашел свое отражение в утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева "Государственной программе "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах".

В программе мероприятий министерству молодежи и спорта поручено учреждение звания "Почетный работник сферы молодежной политики" в стране в следующем году.

Это делается в целях усовершенствования нормативной правовой базы в области работы с молодежью и повышения эффективности осуществления молодежной политики.

Н.О.