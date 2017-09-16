Посол рассказал в эфире популярного американского радио-шоу о современных вызовах и реалиях Азербайджана

2017-09-16 11:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов рассказал в эфире одного из самых популярных американских радио-шоу John Batchelor Show о современных вызовах и реалиях Азербайджана.

Отвечая на вопросы известного радиоведущего Джона Батчелора, посол рассказал о визите 11-го сентября в Тель-Авив министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и его встрече с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, а также с другими коллегами из оборонного ведомства.

По словам Сулейманова, шаг за шагом Азербайджан и Израиль, являясь стратегическими союзниками, способствуют установлению мира и стабильности в регионе.

Рассказывая об Азербайджане, ведущий также поинтересовался мнением посла Азербайджана об отношениях Баку со своими соседями по региону.

По словам Сулейманова, Азербайджан испытывает большое уважение к странам, с которыми граничит – Ирану и России, которые, безусловно, оказали влияние на его культуру, учитывая постсоветское прошлое и большую азербайджанскую общину, живущую в Иране.

Еще одна страна региона, Турция, также важный и близкий союзник Азербайджана, подчеркнул посол.

«Баку всегда поддерживал территориальную целостность стран региона Ближнего Востока, в особенности теперь, когда ситуация в регионе далека от стабильности», - сказал Сулейманов, отвечая на вопрос о позиции Баку касательно проведения референдума в Курдской автономии Ирака.

Отвечая на вопрос о предстоящем визите официальных лиц Азербайджана в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН, посол ответил, что он ожидает успешного визита и упрочения позиций и сотрудничества Баку с этой международной организацией.

Комментируя новое соглашение по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря, посол отметил, что пролонгация соглашения в партнерстве с ведущими мировыми нефтедобывающими компаниями доказывает, что Азербайджан является одной из лидирующих нефтедобывающих стран региона.

Сегодня Азербайджан занимает важную нишу также в туристическом бизнесе, сказал Сулейманов, добавив, что деньги, полученные за эти годы от продажи нефти, были инвестированы в туристическую инфраструктуру, приносящую стране большую прибыль теперь, когда отели в Азербайджане забронированы на несколько месяцев вперед.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Натаван Эфендиева)