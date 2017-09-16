Ереван виновато поджал хвост перед Москвой из-за соглашения с ЕС

2017-09-16 11:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ После инициированных блоком «Елк» называемых общественных обсуждений о выходе Армении из российского интеграционного проекта ЕАЭС, власти Армении всячески демонстрируют беззаветную преданность России. О череде заявлений и действий, от которых не воздержался и президент Армении Серж Саргсян, иронично пишут армянские СМИ.

Саргсян принял участие в заседании научного совета армяно-российского университета, посчитав РАУ наилучшим примером сотрудничества Армения-Россия, пишет 1in.am.

Армянские журналисты задаются вопросом, что происходит с властями Армении, когда, казалось, что оппозиционная инициатива по выходу из ЕАЭС должна была сделать властей более непринужденными и свободными, дав возможность проявить большую смелость в разговоре с Россией. Но почему вместо этого началась волна присяг в верности, даже на уровне Сержа Саргсяна?

Это, конечно, дает повод для размышлений и выводов, тем более в условиях одного весьма примечательного - подписания нового рамочного соглашения Армения-ЕС.

«В последнее время весьма участились заявления и из уст различных армянских чиновников – опять же вплоть до Сержа Саргсяна, и со стороны европейских дипломатов о том, что все готово к подписанию, и нет ни одной причины для не подписания. И чем больше подобных заявлений, тем явнее возникает вопрос: для чего эти заверения, которые больше напоминают громкие крики заблудившегося в лесу и струсившего – о том, что страха нет», - пишет издание.

И вот в случае этой параллели не являются ли реверансы властей Армении в сторону России именно проявлением страха – страха из-за того, что Москва может по какой-то прихоти или из-за своих отношений с Западом просто взять и потребовать, чтобы Армения не подписывала, или затянуть с церемонией подписания – переместив с ноября на весну, с весны – на лето и так далее, считают армянские журналисты.

Инициатива блока «Елк» о выходе Армении из ЕАЭС – не удобный ли случай для официального Еревана – сделать России «успокоительный укол» до подписания нового рамочного соглашения с ЕС, для того, чтобы обезопасить его от вероятных сентябрьских эксцессов? Хотя Армения и ЕС по разным случаям заявляли, что новое рамочное соглашение в полном объеме учитывает обязательства Армении перед ЕАЭС, тем не менее очевидно, что здесь вся проблема не исключительно в правовом или содержательном поле, и соглашение Армения-ЕС – попросту политический акт, имеющий региональное значение. А это в свою очередь означает, что этот акт подлежит таргетированию со стороны различных политических групп и субъектов, у которых есть политико-экономические интересы в регионе, и эти интересы не совпадают с государственными интересами Армении. Поле так сказать лоббистской деятельности этих так называемых бенефициарных групп как в начале 20 века, так и в 21 веке находится в России. В этом контексте вовсе не удивительно, что Ереван и Брюссель пытаются различными способами успокоить Москву – во всяком случае не оставить с Кремлем «один на один» антиармянское лобби.

(Автор: Эльмира Таривердиева )