Скрытая камера 8 лет вела запись в кабинете президента Эквадора

2017-09-16 11:15 | www.oxu.az | 5

Президенту Эквадора Ленину Морено стало известно, что в его рабочем кабинете установлена видеокамера, работавшая около восьми лет.

Как передает Oxu.Az, об этом он написал в Twitter.

«Я в шоке и в ярости! Скрытая камера в моем кабинете, которой управляют дистанционно. Это — преступление против частной жизни», — написал Морено.

Он отметил, что камера была установлена его предшественником Рафаэлем Корреа, который занимал пост с 2007 по 2017 годы.

Морено также написал, что Корреа может получать изображения с камеры на свой телефон. Прокуратуре поручено начать расследование по факту находки.

Морено вступил в должность главы государства 24 мая 2017 года. В результате ранения, полученного при нападении грабителей в 1998 году, у президента Эквадора парализована нижняя часть тела. Он передвигается на инвалидном кресле. С 2013 года он занимает должность спецпосланника Генерального секретаря ООН по вопросам инвалидности и доступности. За деятельность по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями был номинирован на получение Нобелевской премии мира в 2012 году.

Н.О.