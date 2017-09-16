Салам, Баку! Мы впервые едем в Азербайджан! – группа "Open Kids" (ВИДЕО)

2017-09-16 11:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку выступит самая яркая украинская тинейджерская поп-группа "Open Kids", сообщает Trend Life. В преддверии концерта группа приглашает бакинцев и гостей города на праздничный вечер, который пройдет на сцене Elektra Hall 5 октября в 20.00.

Этот коллектив всего за 4 года своего существования покорил сердца тысяч подростков. На данный момент у группы насчитывается многотысячная армия поклонников их творчества в социальных сетях, а количество просмотров видеоклипов группы достигло отметки 100 миллионов. Их совместный клип с группой "Quest Pistols Show" под названием "Круче всех" стал одним из самых популярных хитов этого года!

Open Kids - это яркие звезды, загоревшиеся среди талантливых детей, которые светят и зажигают всё новые огни среди своих друзей, поклонников и слушателей.

Подробности по телефону: (051)303-35-40.

Официальная страница мероприятия - https://www.facebook.com/events/1681954495257944/?fref=ts

Билеты можно приобрести в кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на сайте http://iticket.az/.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)