Спутал дату: Трамп раньше срока поздравил ВВС США с 70-летием – ВИДЕО

2017-09-16 11:35 | www.oxu.az | 4
Президент США Дональд Трамп поздравил военно-воздушные силы (ВВС) своей страны с 70-летием на два дня раньше юбилея, передает Oxu.Az со ссылкой на Лайф.
«С 70-м днём рождения, ВВС США! Американский народ будет вечно вам благодарен. Благодарим вас за то, что вы сохраняете Америку гордой, сильной и свободной», — написал американский лидер в «Твиттере».
Видимо, президент США перепутал даты. В Америке воздушные силы в их современном виде официально появились 18 сентября 1947 года, через некоторое время после окончания Второй мировой войны.
Н.О.