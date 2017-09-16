ВС Ирака объявили о начале кампании против ИГ в провинции Анбар

2017-09-16 11:46 | www.trend.az | 4

Правительственные силы Ирака начали в субботу наступление на позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в западной провинции Анбар. Об этом заявил представитель командования совместными операциями иракских ВС генерал Абдель Амир Йаралла, передает ТАСС

По его словам, которые приводит новостной портал Shafaq News, в кампании задействованы армейские подразделения, шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" и пограничные войска. В их задачу входит освобождение местечка Акашат и территории вокруг него от экстремистов. Этот населенный пункт расположен на трассе, ведущей к городу Эль-Каим - одному из последних форпостов ИГ на границе с Сирией. Также в Анбаре радикалы продолжают удерживать города Ана и Рава.

Как пояснил иракский военный эксперт Хишам аль-Хашеми, в Акашате сосредоточены склады вооружения ИГ, лагеря подготовки боевиков, в том числе смертников, а также фабрики по производству самодельных взрывных устройств.

Главнокомандующий ВС Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади ранее заявлял, что операции по освобождению города Эль-Хувейджа (провинция Киркук) и провинции Анбар начнутся в скором времени.