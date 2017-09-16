Азербайджанские фильмы покажут в Грузии

2017-09-16 12:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Два азербайджанских короткометражных фильма "Pa-pa" ("Па-па") и "Səs" ("Голос") будут представлены в конкурсной программе XII Международного фестиваля арт-хаусного кино в Батуми (Грузия), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Фестиваль пройдет 17-24 сентября 2017 года.

"Па-па" – фильм молодого режиссера, студента Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Азера Гулиева.

Картина повествует о молодом человеке, который на фоне сложных отношений с матерью принимает решение уйти из дома. Его цель - побывать на родине отца, который оставил его сразу после рождения. Герой движим желанием понять причину ухода отца из семьи. Отметим, что до этого фильм был представлен в конкурсной программе 13-го Международного кинофестиваля "Евразия".

"Голос" - фильм совместного производства азербайджанских и иранских кинематографистов. Режиссер фильма - выпускник Государственного университета культуры и искусств (курс кинорежиссера, народного артиста Азербайджана Огтая Миргасымова) Дариуш Наджафи Гёл (Эртуран Наджафи), продюсер - Фариз Ахмедов.

Кинолента снята при содействии Объединения молодых кинематографистов Ирана и Азербайджанского государственного университете культуры и искусств. Съемки фильма, который снят на азербайджанском языке, проходили в Иране.

Фильм "Голос" был удостоен награды XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм".

(Автор: Джани Бабаева)