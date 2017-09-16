Стало известно о еще 14 обманутых владелицей ломбарда

2017-09-16 12:08 | www.apa.az | 3

В Баку задержаны лица, совершившее мошенничество в отношении 14 граждан.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел, как выяснилось в ходе расследования, задержанные по подозрению в мошенничестве Дюрря Исмайлова и Рашад Мустафаев с августа 2015 года по май текущего года обманули 14 жителей Баку, присвоив их золотые украшения на сумму 34150 манатов.

Напомним, что в прошлом месяце в Баку за мошенничество была задержана владелица ломбарда в Хатаинском районе Дюрря Исмайлова, 1975 года рождения. Она находилась в розыске по статье 178 УК (мошенничество). Дюрря Исмайлова присвоив золотые украшения граждан, нанесла им ущерб на более чем 300 тысяч манатов.