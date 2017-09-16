В Баку арестован водитель автобуса, сбивший насмерть пешехода

2017-09-16 12:29 | www.apa.az | 5

В результате оперативных действий сотрудников прокуратуры и полиции Ясамальского района задержан и привлечен к следствию водитель автобуса №39 Хаким Саатов (1977 г/р), который 14 сентября на ул. А.Шарифзаде сбил насмерть пешехода Аскерову Гюнель и скрылся с места происшествия.

Как сообщили АПА в прокуратуре и Главном управлении полиции Баку, в отношении Х.Саатова было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия).

После задержания Х.Саатов был обеспечен защитой и допрошен. Поскольку выяснилось, что он не имел прав на управление транспортными средствами, в его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям 263.1.2 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права на управление транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия).

Решением суда в отношении Х.Саатова избрана мера пресечения в виде ареста.