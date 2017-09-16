Изгнание трансгендеров из армии США перенесли на неопределённый срок

2017-09-16 11:42 | www.oxu.az | 6

Введение запрета на службу трансгендеров в рядах Вооружённых сил США откладывается на неопределённый срок.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Запрет на службу трансгендеров в армии подписал в июле президент США Дональд Трамп. С тех пор в стране ведётся активная дискуссия о правомочности этого решения.

«Мы разработаем план исследований и реализации поручения президента страны, который будет включать шаги, увеличивающие боеготовность, поражающую способность и слаженность воинских подразделений», — сказал Мэттис.

Военный также отметил, что до вступления нового запрета в силу в действии останутся нынешние правила, полностью разрешающие трансгендерам прохождение воинской службы в рядах американских вооружённых сил.

Н.О.