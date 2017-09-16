Азербайджан и впредь будет пресекать провокации армян на международной арене - замминистра

2017-09-16 12:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и впредь будет пресекать провокации армян на международной арене, сказал в субботу на пресс-конференции заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

Замминистра напомнил, что на Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow, которая проходила 11-14 сентября, армяне попытались разместить на стенде Армении флаг непризнанной "Нагорно-карабахской республики".

"Мы смогли оперативно пресечь эту провокацию", - сказал Бабаев.

Как сообщалось ранее, благодаря совместной деятельности и оперативному вмешательству азербайджанской делегации и посольства Азербайджана в России очередная армянская провокация была пресечена, и флаг был убран.

Организатор выставки ITE Group с пониманием отнесся к вопросу, поднятому азербайджанской стороной, и оказал необходимую поддержку.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Натаван Эфендиева)