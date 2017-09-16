Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 30%

2017-09-16 12:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2017 года Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 30 процентов по сравнению с 8 месяцами прошлого года, сказал на пресс-конференции в субботу заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

По его словам, экспорт агропродукции вырос на 37 процентов, экспорт промышленной продукции - на 25,4 процента.

"Это позитивные показатели, которые говорят о наших амбициозных планах", - добавил Бабаев.

В то же время, отметил замминистра, отрадным фактом является то, что наряду с ростом экспорта, растет и спектр поставляемой за рубеж продукции - за год этот показатель вырос на 16,6 процента, до более чем 270 наименований различных товаров.

"За этот период увеличилось и число компаний в Азербайджане, которые занимаются экспортом. На конец августа это число превысило 11 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей", - сказал он.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Натаван Эфендиева)