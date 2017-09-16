В UNEC отметили «День знаний». (ФОТО)

2017-09-16 12:11 | www.trend.az | 5

15 сентября в UNEC отметили «День знаний».

На открытии мероприятия, которое состоялось во всех учебных корпусах UNEC, деканы факультетов, поздравив студентов с новым учебным годом, пожелали им успехов. Был демонстрирован видеоролик «Гейдар Алиев и молодежь Азербайджана», прививающий молодежи чувство патриотизма и государственности.

В «День знаний» ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов направил поздравления преподавателям и студентам. Ректор UNEC, поздравив коллектив с новым учебным годом, пожелал им успехов в достижении новых высот.

Проректора, выступившие на мероприятии, отметив о повышении престижа UNEC в последние годы, оказанном доверии, подчеркнули об увеличении из года в год числа студентов, поступивших в университет с наивысшими баллами. Было отмечено, что в этом учебном году 74% президентских стипендиатов по II группе специальности, выбрали UNEC. Также студентам была представлена подробная информация о международном сотрудничестве UNEC, программах обмена и стипендиальных программах, вновь созданных условиях.

Родители, испытав чувство гордости за своих детей, ставших студентами, пожелали им стать грамотными и способными специалистами и быть достойными родине, народу. Почетные выпускники факультетов поделились добрыми воспоминаниями о студенческих годах, студентам I курса рассказали о преимуществах быть членом UNEC.

Затем по факультетам 3 студентам, поступившим с наивысшими баллами, за выбор была вручена «Благодарность».