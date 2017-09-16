В воскресенье в Азербайджане сохранится жаркая погода

2017-09-16 12:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 19-22, днем - 30-35, в Баку ночью - 20-22, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана в воскресенье преимущественно без осадков, утром местами ожидается туман. Слабый восточный ветер.

Ночью - 19-24, днем - 31-36, в горах ночью - 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)