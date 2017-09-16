"Газпром" вложит сто миллиард рублей в энергетику Кыргызстана

2017-09-16 12:42 | www.trend.az | 5

"Газпром" в ближайшие годы может вложить 100 миллиардов рублей в энергетику Киргизии и довести уровень газификации республики до 60%, сообщил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Вы знаете, что у "Газпрома" большие планы по развитию энергетики. Я думаю, что в ближайшие годы, если будем осуществлять то, о чем договаривались с президентом Кыргызстана, можем довести газификацию процентов до шестидесяти", — заявил Путин в интервью журналистке из Кыргызстана, которое было записано в Сочи. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

"Газпром намерен вложить в ближайшие годы до 100 миллиардов рублей", — подчеркнул российский лидер.