Тофиг Зюлфюгаров: «Я был привлечен к следствию по ДТП в качестве свидетеля»

2017-09-16 13:18 | www.apa.az | 4

Бывший глава МИД Азербайджана Тофиг Зюлфюгаров прокомментировал сообщения о совершении им ДТП.

Как заявил АПА Т.Зюлфюгаров, он был привлечен к следствию по ДТП в качестве свидетеля: «Распространенная информация не соответствует действительности. Этот пешеход был нетрезв и переходил 8-полосную дорогу, хотя в 10 метрах был пешеходный переход. Вначале он задел боковое зеркало моей машины, а потом его сбила насмерть другая машина. Есть подтверждающие это видеокадры. Я был привлечен к следствию по ДТП в качестве свидетеля. Я не нарушал ПДД и был трезв, прошел медосмотр».

Отметим, что согласно сообщению МВД, 14 сентября на Зыхской дороге водитель «Форда» Расим Аскеров сбил насмерть жителя Имишли Угура Велиева. Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что пешехода сбил Т.Зюлфюгаров.