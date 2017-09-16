Экс-министр Тофик Зульфугаров обвиняется в гибели пешехода

2017-09-16 12:35 | www.oxu.az | 5

В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, неизвестный водитель сбил пешехода Угура Велиева, который погиб на месте происшествия.

В результате проведенного правоохранительными органами расследования выявлено, что пешеход вначале был сбит боковым стеклом автомобиля марки Mercedes, за рулем которого находился бывший министр иностранных дел Тофиг Зульфугаров, а затем его переехал грузовик Ford, управляемый Расимом Аскеровым.

Полиция проводит расследование по факту.

Узнать мнение Т. Зульфугарова по данному вопросу не удалось.

Н.О.