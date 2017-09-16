Главы Казахстана и Узбекистана ознакомились с продукцией казахстанских компаний

2017-09-16 12:56 | www.trend.az | 5

В рамках государственного визита Глава государства Нурсултан Назарбаев совместно с Шавкатом Мирзиеевым посетил промышленную выставку «Узбекистан - Казахстан: новый этап сотрудничества», где ознакомился с продукцией казахстанских производителей.Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На выставке была представлена экспортоориентированная продукция свыше 50-ти крупных казахстанских компаний в военно-технической, авиационной, фармацевтической, текстильной, строительной сферах, а также в отраслях машиностроения, автомобилестроения и IT.

Основная цель выставки - помощь в установлении устойчивых связей между компаниями двух государств и содействие в реализации новых совместных торговых и инвестиционных проектов.