Таджикистан будет председательствовать в Диалоге «Центральная Азия+Япония»

2017-09-16 13:06 | www.trend.az | 4

Встреча первого заместителя Министра иностранных дел Республики Таджикистан Низомиддина Зохиди с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Таджикистан Хаджимэ Китаока состоялась 15 сентября в Душанбе, передает НИАТ «Ховар».

Как сообщили в МИД Таджикистана, стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках Диалога «Центральная Азия+Япония», в котором Республика Таджикистан является страной-председателем на период 2017-2018 гг.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы укрепления двусторонних отношений и сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.