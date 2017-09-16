В США пострадавшим от урагана "Харви" женщинам предложили бесплатный аборт

2017-09-16 12:55 | www.oxu.az | 4

В США организация по охране репродуктивного здоровья предложила женщинам, пострадавшим от урагана "Харви", бесплатный аборт.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лайф, по крайней мере 74 женщины уже приняли это предложение и записались на процедуру.

По словам организации, расходы на процедуру, а также на транспортировку и проживание будут полностью покрыты. Акцией также могут воспользоваться жертвы урагана "Катрина", "Рита" и "Айк".

«В Техасе нет страховочной сети, поэтому мы должны помогать людям», — пояснили в организации.

Организация собрала уже почти 15 тысяч долларов, но в целях — собрать 40 тысяч.

Н.О.