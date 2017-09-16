Космонавты запечатлели с МКС "Глаз Сахары"

2017-09-16 13:00 | www.oxu.az | 4

Космонавтам на Международной космической станции удалось сделать снимок "Глаза Сахары".

Как передает Oxu.Az, фотографию африканского геологического образования опубликовал Роскосмос.

Необычное образование находится на территории Марокко. Версии о том, что это кратер от падения метеорита или жерло древнего вулкана, сейчас отвергаются: для этого "Глаз Сахары" слишком плоский, и горные породы в нём не подвергались специфическому воздействую высоких температур. Предполагается, что "Глаз" появился благодаря эрозии.

Н.О.