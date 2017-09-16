Музыка в иллюстрациях: уникальная выставка в Баку

2017-09-16 13:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичери Шехер столичной галерее Art Tower 18 сентября в 19:00 состоится открытие ретро-выставки иллюстраций известного азербайджанского художника Назима Мамедова (1934 – 2004), созданных им для детских пособий по музыке конца 80-х годов прошлого века, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Экспозиция посвящена Дню национальной музыки, который ежегодно 18 сентября широко отмечается в Азербайджане. Этот праздник музыки вошел в историю, так же, как и день рождения гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Отметим, что в соответствии с указом, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1995 году - накануне 110-летнего юбилея со дня рождения гениального композитора, ежегодно 18 сентября отмечается в нашей стране как День национальной музыки.

Выставка уникальна тем, что на ней будут представлены оригинальные иллюстрации к серии, являющейся в данное время библиографической редкостью. Серия рисунков художника Назима Мамедова составляет композиционное целое с иллюстрируемым музыкальным материалом, являясь графическим отражением его национального колорита.

Яркая самобытность рисунков в сочетании с музыкальным рядом стала фактором популярности издания не только в Азербайджане, но и за пределами страны.

Мероприятие организовано Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Вход - свободный.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)