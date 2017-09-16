Сына министра Джамалова похоронили в Шувеляне

2017-09-16 13:41 | www.oxu.az | 4

Скончавшегося от рака сына министра оборонной промышленности Явера Джамалова – 44-летнего Ровшана Джамалова - похоронили в поселке Шувелян, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

Согласно информации, Ровшан Джамалов был похоронен на поселковом кладбище, рядом с усыпальницей Мир-Мовсум ага.

В церемонии похорон приняли участие высокопоставленные чиновники, депутаты Милли Меджлиса, родственники и друзья покойного.

Напомним, что 44-летний Ровшан Джамалов накануне скончался в одной из частных турецких клиник, где он проходил лечение от онкологического заболевания.

С.Б.

