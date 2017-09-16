Награждены победители письменного конкурса среди молодежи исламских стран

2017-09-16 14:09 | www.apa.az | 6

Сегодня в Баку состоялась церемония награждения победителей письменного конкурса среди молодежи исламских стран. Участники писали эссе на тему «Что я знаю об Азербайджане?».

Как сообщает АПА, выступивший на мероприятии замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев сказал, что этот конкурс проводится с 2011 года. До сегодняшнего дня в конкурсе поучаствовали примерно 500 участников из более 50 стран.

И. Бабаев отметил, что желающие принять участие в конкурсе молодые люди представляли свои эссе на разные темы: «По итогам конкурса с 14-26 сентября организован визит в Азербайджан победителей из Албании, Боснии и Герцеговины, Индонезии, Иордании, Кувейта, Малайзии, Марокко, Египта, Узбекистана, Пакистана, Кыргызстана, Катара, Саудовской Аравии, Таджикистана и Турции. В рамках визита победители конкурса смогут еще лучше узнать Азербайджан».