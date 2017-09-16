Экс-министр прокомментировал сообщения о совершении им ДТП

2017-09-16 13:58 | www.oxu.az | 7

Бывший глава МИД Азербайджана Тофиг Зюлфюгаров прокомментировал сообщения о совершении им ДТП.

Как передает Oxu.Az, Т.Зюлфюгаров заявил АПА, что он был привлечен к следствию по ДТП в качестве свидетеля:

«Распространенная информация не соответствует действительности. Этот пешеход был нетрезв и переходил 8-полосную дорогу, хотя в 10 метрах был пешеходный переход. Вначале он задел боковое зеркало моей машины, а потом его сбила насмерть другая машина. Есть подтверждающие это видеокадры. Я был привлечен к следствию по ДТП в качестве свидетеля. Я не нарушал ПДД и был трезв, прошел медосмотр».

Отметим, что согласно сообщению МВД, 14 сентября на Зыхской дороге водитель «Форда» Расим Аскеров сбил насмерть жителя Имишли Угура Велиева. Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что пешехода сбил Т.Зюлфюгаров.

С.Б.

