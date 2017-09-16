Утвержденная Госпрограмма станет новым этапом в развитии азербайджанской молодежи - замминистра

2017-09-16 14:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Подписание Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжения об утверждении Государственной программы «Азербайджанская молодежь в 2017-2021 гг.» является знаменательным событием, сказал в субботу замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев.

Бабаев отметил, что Госпрограмма станет новым этапом в развитии азербайджанской молодежи.

Принятие этого документа именно после подписания нового нефтяного контракта очень символично, ведь оба документа нацелены на будущее развитие Азербайджана, сказал замминистра.

Он напомнил, что в Азербайджане принята стратегия развития молодежи, в рамках которой разрабатываются и реализуются охватывающие различные периоды госпрограммы. "Это третья по счету Государственная программа, охватывающая 2017-2021 годы. В ней отражены задачи, отвечающие требованиям современного периода, а также цели, вытекающие из стратегии развития молодежи», - сказал Бабаев.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)