Азербайджан изучает возможности экспорта своей продукции на 34 зарубежных рынка

2017-09-16 14:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан изучает возможности экспорта своей продукции на рынки 34 стран, сказал в субботу на пресс-конференции заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

“Мы хотим не только обеспечить продажу нашей продукции за рубежом, но и оценить будущий потенциал [экспорта]. Так, мы получили различные запросы от местных предпринимателей, на основе которых начали анализ 34 зарубежных рынков. По каждому из рынков мы анализируем возможности поставок конкретной продукции. Например, для казахстанского рынка это вино. Мы смотрим, какие конкуренты сегодня действуют на этом рынке, в каком ценовом диапазоне продается их продукция, какие в стране существуют логистические возможности для поставок вина и какова покупательская динамика. Проанализировав эту информацию, мы передаем ее нашим экспортерам. Хочу отметить, что в этой работе нам очень активно помогают посольства и представительства Азербайджана за рубежом”, - сказал Бабаев.

По словам замминистра, с октября также начнется демонстрация рекламы азербайджанской продукции на зарубежных телеканалах.

“Конечно, мы не остановимся только на телеканалах, но займемся рекламой азербайджанской продукции и на различных сайтах, билбордах, радио, а также в других СМИ”, - добавил он.

Параллельно с этим, продолжил Бабаев, азербайджанская продукция будет рекламироваться в зонах Duty Free зарубежных аэропортов. “Мы ожидаем, что уже со следующего года сможем рекламировать нашу продукцию в зонах Duty Free зарубежных аэропортов. Мы также ведем успешные переговоры с ЗАО “Азербайджанские авиалинии” и госкомпанией SOCAR. Так, в местных аэропортах появятся стенды с продукцией под брендом Made in Azerbaijan, а на заправках SOCAR в зарубежных странах начнется продажа азербайджанской продукции”, - сказал он.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Натаван Эфендиева)

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