Мужчина открыл стрельбу возле ночного клуба в Берлине

2017-09-16 14:18 | www.oxu.az | 6

В Берлине возле ночного клуба в районе Хоэншенхаузен мужчина открыл стрельбу. Погиб один человек, трое ранены.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба берлинской полиции в Twitter в субботу, 16 сентября.

Отмечается, что инцидент произошел в два часа ночи. Между мужчинами разгорелся конфликт, один из них открыл стрельбу, в результате которой были ранены четыре человека. Их доставили в больницу, где один из пострадавших скончался.

Подозреваемый задержан. Причины конфликта пока неизвестны. Место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, проводится расследование.

С.Б.

