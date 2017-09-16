Азербайджан расширит субсидирование экспорта

2017-09-16 14:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана подготовило предложения по расширению списка товаров, на которые распространяется механизм поощрения экспорта.

Об этом в субботу на пресс-конференции сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.

“Совместно с Клубом экспортеров [при Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций] и представителями бизнес-ассоциаций мы подготовили новые предложения, которые уже представлены правительству”, - сказал Бабаев.

По мнению замминистра, механизм поощрения экспорта оказался очень успешным и придал новый стимул расширению экспорта.

Напомним, что в рамках механизмов поощрения экспорта ненефтяной продукции государство возвращает экспортерам часть их затрат, компенсируя три-шесть процентов от таможенной стоимости товара.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Натаван Эфендиева)

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