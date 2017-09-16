Казахстан и Узбекистан подписали ряд документов

2017-09-16 14:43 | www.trend.az | 4

В ходе государственного визита Президента Казахстана в Узбекистан подписан ряд двухсторонних документов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Узбекистане.

В частности, в присутствии глав государств подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темiр жолы» и АО «Узбекистон темир йуллари», который направлен на развитие сотрудничества между железнодорожными администрациями двух стран. Кроме того подписано Соглашение между Министерством финансов РК и Государственным таможенным комитетом РУ о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушением таможенного законодательства.

Кроме того, сторонами было подписано Соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, а также Рамочное соглашение между Правительством РК и Правительством РУ о некоторых вопросах сотрудничества в сферах энергетики, направленной на углубления сотрудничества в нефтяной и энергетической промышленности.

Наряду с этим, в целях дальнейшего расширения взаимодействия регионов двух стран подписаны меморандумы о взаимопонимании между акиматом Кызылординской области РК и хокимиятом Новоийской области РУ, Меморандум о взаимопонимании между акиматом Южно-Казахстанской области РК и хокимиятом Ташкентской области, хокимиятом Сырдарьинской области РУ, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельно главами правительств двух стран были подписаны дорожные карты по вопросам сотрудничества в сферах водных отношений и по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на казахстанско-узбекской государственной границе.

По завершению брифинга для прессы была подписано совместное заявление Президента РК и Президента РУ.