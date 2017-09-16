Названа причина смерти сына Явера Джамалова

2017-09-16 15:08 | www.oxu.az | 4

Накануне сообщалось о том, что скончался сын министра оборонной промышленности Азербайджана Явера Джамалова – 44-летний Ровшан Джамалов, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

Как сообщает Qafqazinfo, он скончался от онкологического заболевания.

Согласно информации, Ровшан Джамалов долгое время болел и проходил лечение в одной из частных клиник Турции, однако, врачам так и не удалось его спасти.

44-летний Ровшан Джамалов не работал в государственном секторе. У него в Баку был личный бизнес.

C.Б.

