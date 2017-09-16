В Азербайджане будет усовершенствован механизм моратория на проверки бизнеса

2017-09-16 15:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана подготовило предложения по совершенствованию механизма приостановки проверок предпринимательской деятельности.

Об этом в субботу на пресс-конференции сказал заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

“Мы продолжаем переговоры в этом направлении, предложения уже подготовлены. Хочу отметить, что мораторий [на проверки бизнеса] имел очень позитивный результат, о чем нам неоднократно говорили и сами предприниматели. Тем не менее, мы выявили ряд негативных случаев, в связи с чем было решено этот механизм усовершенствовать”, - сказал замминистра.

Бабаев подчеркнул, что несмотря на приостановки проверок бизнеса, предприниматели должны сохранять качество производимой продукции и предоставляемых услуг.

“Мы должны сохранить баланс между сохранением качества выпускаемой продукции и поддержкой развития предпринимательства. Новые предложения будут учитывать эти моменты”, - отметил он.

Проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане приостановлены с первого ноября 2015 года. Срок действия моратория составляет два года. Мораторий не распространяется на проверки Генпрокуратуры и проверки, связанные с обеспечением госбезопасности, здоровья граждан и защитой экономических интересов страны.

Согласно отчету правительства об оценке итогов реализации мер, отраженных в "Стратегической дорожной карте о производстве потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства в Азербайджане", в течение 20 месяцев после введения моратория государственные структуры осуществили лишь 96 проверок бизнеса, в том числе 26 проверок в течение шести месяцев 2017 года. При этом в течение 20 предыдущих месяцев было осуществлено свыше 100 тысяч проверок предпринимателей.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Натаван Эфендиева)

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