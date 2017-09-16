Произведения Валентины Эфендиевой включены в сборник стихов, изданный в России

2017-09-16 15:34 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Стихи поэтессы, члена Союза писателей Азербайджана и Союза писателей России Валентины Эфендиевой включены в сборник произведений номинантов литературной премии имени Сергея Есенина "Русь моя" за 2017 год, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Очередной сборник стихов "Русь моя" выпущен московским ООО "Издательство Российского союза писателей". Он составлен из произведений-номинантов литературной премии имени Сергея Есенина.

Задачи литературной премии - поиск и поощрение новых талантливых авторов, продолжающих и развивающих основные темы, присутствующие в творчестве Сергея Есенина. На конкурс принимаются произведения, как посвященные Сергею Есенину, так и вдохновленные его творчеством, стилистически или по духу созвучные его поэзии.

Валентина Эфендиева широко известна в Азербайджане и России не только как писатель и поэтесса, но и как художник. Ее картины неоднократно украшали азербайджанские и международные выставки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)