В Иране заявили о наличии сверхмощной неядерной бомбы

2017-09-16 15:37 | www.trend.az | 6

Иран располагает десятитонной бомбой собственного производства, сообщил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, передает РИА Новости.

"Организация оборонной промышленности по поручению Военно-космических сил изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн, которую возможно сбросить с самолетов "Ильюшина", — сообщил Хаджизаде в интервью телекомпании IRIB, отметив, что бомба обладает весьма большой разрушительной способностью.

Об этом он заявил в ответ на просьбу прокомментировать его собственные слова о том, что "если у США есть "мать всех бомб", то у Ирана есть "отец бомб".

В середине апреля Соединенные Штаты применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 против боевиков "Исламского государства"* в Афганистане. По данным Пентагона, "мать всех бомб", как называют этот девятитонный фугасный снаряд, стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.