В Мюнхене начался "Октоберфест"

2017-09-16 15:49 | www.trend.az | 5

Крупнейший праздник пива "Октоберфест", который пройдет в 184-й раз, начался в субботу в Мюнхене, сообщает ТАСС.

По традиции, открывая фестиваль, в полдень обер-бургомистр баварской столицы Дитер Райтер со словами "O'zapft is" ("Откупорено!") вбил при помощи специального молотка кран в первую бочку со свежесваренным пивом. Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер традиционно получил первую кружку пива.

Примечательно, что Райтеру потребовалось два удара для открытия бочки. Их количество каждый год обсуждается на "Октоберфесте". Лучший результат принадлежит бывшему главе Мюнхена Кристиану Уде, на протяжении нескольких лет открывавшему бочку также двумя ударами, худший - Томасу Виммеру, которому потребовалось в далеком 1950 году целых 19 ударов.

Еще за несколько часов до открытия (10:00 мск) у главного входа образовалась длинная очередь. Многие поклонники фестиваля пришли в традиционной баварской одежде - женщины одели дирндль, мужчины - кожаные штаны или ледерхозен.

В этом году на "Октоберфесте" приняты усиленные меры безопасности: на Терезиенвизе запрещено проносить большие сумки и рюкзаки, власти приняли решение ужесточить контроль на входах. Порядок обеспечивают около 650 сотрудников служб безопасности, на 200 человек больше, чем в прошлом году. Дополнительные меры безопасности сказались и на ценах, в том числе, на пиво. Стоимость напитка выросла на 3,1%. За литровую кружку напитка придется выложить от €10,6 до €10,9. В прошлом году пиво на "Октоберфесте" стоило от €10,4 до €10,7.

"Октоберфест" в первый раз был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Он считается крупнейшим в мире фестивалем пива и способствовал росту мировой популярности самых баварских пивоварен - Lowenbrau, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Spaten, Hofbrau Munchner. 22 раза фестиваль отменялся по причине войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

Мюнхенский фестиваль не только обладает привлекательностью для ценителей пива, но и приносит хороший доход - гости "Октоберфеста" тратят более €1 млрд. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, дохода гостиниц и платы водителям такси.