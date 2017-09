Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в учениях (ФОТО, ВИДЕО)

2017-09-16 16:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях “TurAz Qartalı-2017”, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в субботу.

В учениях, которые пройдут в Азербайджане с 18 по 30 сентября, участвует до 30 авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)