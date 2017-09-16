Президент Ирана призвал страны Европы оказать давление на США

2017-09-16 16:23 | www.apa.az | 5

«Европейцы должны отправить серьезный месседж американцам».

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом перед визитом в Нью-Йорк журналистам заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Завтра Х. Рухани отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Он призвал страны Европы предупредить США в связи с Всесторонним совместным планом действий (ВСПД) по ядерной программы Ирана.

Также Х. Рухани коснулся этого вопроса сегодня на встрече со спикером парламента Бельгии. Он сказал, что США нарушают свои обязательства по ВСПД: «Мы требуем от ЕС полностью выполнить свои обязательства по ВСПД и оказать на США давление в связи с выполнением возложенных на них обязательств».

Х. Рухани отметил, что Тегеран заинтересован в развитии связей с ЕС.