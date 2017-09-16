Иран похвастался «отцом всех бомб»

2017-09-16 16:24 | www.oxu.az | 5

Иранская оборонная промышленность изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн. Об этом в беседе с телекомпанией IRIB заявил командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам военачальника, боеприпас можно сбросить с самолетов «Ильюшина». Бомба имеет большую разрушительную способность, отметил Хаджизаде. Так он прокомментировал собственные слова о том, что «если у США есть "матерь всех бомб", то у Ирана есть "отец бомб"».

Согласно открытым данным, КСИР располагает тремя самолетами Ил-76ТД, которые адаптированы для тушения пожаров и нужд транспортной авиации.

С.Б.

