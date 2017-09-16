Французская делегация ознакомилась с Центром оптимизации воздушного пространства в Бакинском аэропорту (ФОТО)

2017-09-16 16:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - 16 сентября находящаяся в Баку с официальным визитом делегация во главе с государственным секретарем при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном ознакомилась с некоторыми объектами Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Делегация сначала ознакомилась со строящимся Центром оптимизации воздушного пространства - Azerbaijan Airspace Supervision & Efficiency Centre (ASEC), строительство которого осуществляет французская компания Thales.

Проект реализуется в рамках внедрения систем по обслуживанию воздушного движения (ATM) и организации потока воздушного движения (AFTM) в сотрудничестве с организацией "Евроконтроль" (Eurocontrol).

Гости были проинформированы о том, что Центр оптимизации воздушного пространства в Международном аэропорту Гейдар Алиев станет ключевым центром планирования потоков воздушного движения между европейским Центром управления воздушных потоков, расположенным в Брюсселе (CFMU), и Центром управления воздушных потоков, расположенным в Сингапуре.

Быстрые темпы азиатских и китайских рынков, а также стратегическое расположение Азербайджана способствуют увеличению как внутренних, так и транзитных маршрутов, в связи с чем нашей стране отводится важная роль в организации воздушных потоков во всем регионе. В свою очередь, «бесшовная» реализация требований глобального аэронавигационного плана ИКАО благоприятно отразится на росте потоков воздушного движения в будущем.

Затем французские гости ознакомились со второй вышкой управления воздушным движением (УВД) современного типа.

Государственному секретарю при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жану-Батисту Лемуану была предоставлена информация о том, что поставку вторичного радиолокатора RSM970S, поддерживающего режим S для новой вышки УВД, также осуществила французская компания Thales.

Вышка УВД, совмещенная с радиолокатором, является уникальной в Европе, и отвечает всем современным требованиям в сфере управления воздушным движением. Вышка УВД позволяет обеспечить более эффективное управление воздушными судами в районе подхода к аэропорту и зонах маневрирования Международного аэропорта Гейдар Алиев.

«Аэропорт Гейдар Алиев произвел на меня большое впечатление. Ознакомившись с этой современной воздушной гаванью, с вышкой управления воздушным движением, мы убедились в том, что этот аэропорт отвечает всем современным авиационным и технологическим требованиям. Он позволяет Азербайджану не только связаться со всем миром, развивать связи с другими странами, но и является преимуществом государства», - сказал азербайджанским журналистам Жан-Батист Лемуан.

Французскую делегацию сопровождали посол Франции в Азербайджане Орелия Бушез и посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

(Текст: Кямаля Сеидова)