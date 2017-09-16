Стали известны имена погибших и раненых в ДТП в Исмаиллы - ОБНОВЛЕНО

2017-09-16 17:19 | www.apa.az | 4

Стали известны имена погибших и раненых в тяжелом ДТП в Исмаиллинском районе.

Как сообщает местное бюро АПА, автомобиль марки «ВАЗ 21015» (10-UO-796), за рулем которого находился житель села Галынджаг Исмаиллинского района Абдуллаев Эхтирам Азер оглу (1988 г.р.), столкнулся с автомобилем марки «Mercedes» (90-UT-602).

В результате аварии водитель Э. Абдуллаев, жители села Газли – Манафов Магомед Азер оглу (1997 г.р.), Абдуллаев Расул Шабан оглу (2011 г.р.), Абдуллаев Шариф Исраил оглу (1992 г.р.) и Абдуллаев Имам Аллахверди оглу (1995 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в Исмаиллинскую ЦРБ.

Жители Исмаиллы – Аллахвердиев Гариб Исмаил оглу (1993 г.р.) и Исмаилов Галиб Аладин оглу (1998 г.р.) скончались на месте происшествия.

По факту в следственном отдела Главного управления дорожной полиции ведется расследование.

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17:19

В Исмиллы произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает местное бюро АПА, сегодня около 15:30 на дороге Шамахы-Муганлы-Исмаиллы столкнулись автомобили марки «Mercedes» и «ВАЗ 21015». В результате аварии 2 человека погибли, еще 4 – тяжело пострадали.

Все пострадавшие были госпитализированы в Исмаиллинскую ЦРБ.

По факту в следственном отдел ГУГДП ведется расследование.