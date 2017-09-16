El Pais: в Барселоне в результате взрывов газа пострадали более 20 человек

2017-09-16 17:12 | www.trend.az | 7

По меньшей мере 21 человек пострадал в результате двух взрывов бытового газа, прогремевших в субботу в одной из пекарен Барселоны. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщила газетаEl Pais, передает ТАСС.

По ее информации, один из пострадавших находится в критическом состоянии, восемь получили серьезные травмы. Как отмечает издание, шестерым помощь была оказана на месте, остальных доставили в больницу.

Инцидент произошел утром на первом этаже пятиэтажного здания. Согласно предварительным данным, в пекарне взорвался газовый котел.