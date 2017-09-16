Азербайджанский фильм удостоен награды международного кинофестиваля (ФОТО)

2017-09-16 17:20 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный художественный фильм "Səs" ("Голос") совместного производства азербайджанских и иранских кинематографистов удостоен специальной награды жюри Международного фестиваля короткометражных фильмов в городе Баальбек (Ливан), сообщил Trend Life продюсер киноленты Фариз Ахмедов.
Режиссер фильма - выпускник Государственного университета культуры и искусств (курс кинорежиссера, народного артиста Азербайджана Огтая Миргасымова) Дариуш Наджафи Гёл (Эртуран Наджафи), продюсер - Фариз Ахмедов.
Кинолента снята при содействии Объединения молодых кинематографистов Ирана и Азербайджанского государственного университете культуры и искусств. Съемки фильма, который снят на азербайджанском языке, проходили в Иране.
Фильм "Голос" был удостоен награды XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм".
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)