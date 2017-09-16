В Мексике застрелили члена съемочной группы сериала «Нарко»

2017-09-16 17:35 | www.oxu.az | 6

Неизвестные застрелили ассистента продюсера американского сериала «Нарко».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал Noroeste.

37-летний Карлос Муньос Портал занимался поиском новых локаций для съемок четвертого сезона криминальной драмы. Отмечается, что мужчина был специалистом по поиску съемочных площадок для фильмов в Мексике и сотрудничал с крупными кинокомпаниями из США.

Тело Портала с несколькими пулевыми ранениями было найдено в его машине на дороге в штате Мехико, близ границы со штатом Идальго.

С.Б.

